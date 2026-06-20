熱戦が続くサッカーのFIFAワールドカップ、チュニジアとの第2戦に向け、日本代表の森保一監督（57）が決意を語りました。森保一監督：相手は死に物狂いでこの試合戦ってくると思いますけど、その気持ち以上に、我々が勝ち点3をつかみ取るんだという気持ちで戦いに挑みたいと思います。21日のチュニジア戦を前にリラックスした様子で会場のモンテレイスタジアムを下見した森保ジャパン。選手たちは実際に芝を触りながらピッチのコン