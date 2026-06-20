レスリング女子で２０２４年パリ五輪６８キロ級銅メダルの尾崎野乃香（２３）が、日の丸を背負う後輩に熱視線を送っている。６２キロ級でアジア大会（９月１９日開幕、愛知）と世界選手権（１０月２４日開幕、カザフスタン）の代表に選出。２０日に都内で行われた代表合宿では、何度もシャツを着替えながら、汗だくになって練習を消化した。この日はサッカースペイン１部の名門・バルセロナのユニホームなどを着用しており「み