【ブルアカらいぶ！ざ☆すたーとおぶさまー！SP】 6月20日19時～ 配信 Yostarは、Android/iOS/PC用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」において新キャラクター「キサキ（水着）」を実装する。 山海経の玄龍門に所属するキサキの水着衣装が新たに追加される。人気の高いキャラクターの1人となっているが、この夏にサングラスと傘を持った水着姿の