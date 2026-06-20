第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の鹿児島大会の組み合わせ抽選会が２０日、鹿児島市内で行われた。４日に開幕し、順調に日程が消化されれば決勝は２５日に行われる。夏３連覇中の神村学園の存在感が際立つ。センバツで横浜を完封したエース・龍頭汰樹投手、勝負強い打撃が光る梶山侑孜外野手（ともに３年）を中心に、総合力で上回る。４年前の代表校・鹿児島実は、身長１８３センチ右腕・茂利来人投