元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が15日、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画「【交流戦総括】2年連続、セ・リーグ大苦戦! 大躍進・スワローズになにが起きた? リーグ戦再開後のキーマンは○○だ。」に出演。発想がクレバーだと感じた、ヤクルトの投手について語った。五十嵐亮太氏○清水昇の考え方を五十嵐亮太氏が称賛この動画では、プロ野球の前半戦を振り返る企画を実