◆パ・リーグソフトバンク１０―７日本ハム（２０日・エスコンフィールド）ソフトバンク・海野隆司捕手が試合後、６回１死満塁でレイエスが打席に入る際の一触即発のやりとりに言及した。海野が話しかけると、レイエスが険しい表情で詰め寄り、芦原球審が割って入る形で収まっていた。「やめてください、と言いました。自分らも（サイン伝達と見られるような塁上の）紛らわしい動きはしないようにやっていますし、周りからも言