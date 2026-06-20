陸上自衛隊とアメリカ軍による日米共同訓練が20日から始まりました。 鹿児島市の港では20日朝、地対艦ミサイルの弾薬や発射機を輸送艦に載せる訓練がありました。 日米共同訓練「レゾリュート・ドラゴン」は、20日から九州・沖縄の自衛隊施設などで行われています。 島しょ防衛の連携強化を目的に、およそ9600人が参加。鹿児島市の谷山港では20日朝、大分の陸上自衛隊駐屯地から「12式地対艦誘導弾」の車両4両が到着し