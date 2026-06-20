【モデルプレス＝2026/06/20】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の桜庭遥花が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】8人組アイドルメンバー、ケーキ手に愛らしさ溢れる表情◆桜庭遥花、ピンクの甘めガーリーで登場桜庭は、フリルたっぷりのピンク色でまとめた甘めガーリースタイルで登場。ボリュームのあるミニ丈スカート