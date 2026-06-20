【モデルプレス＝2026/06/20】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】ふるっぱーメンバー「オキコレ」で新曲披露◆櫻井優衣、新曲含む2曲披露ステージに華やかに登場した櫻井は甘酸っぱい恋心をキュートに表現した「ニガテオソロイ」を披露し、会場をポップな世界観で包み込んだ。