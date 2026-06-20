レスリング女子日本代表は20日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで実施中の強化合宿を報道陣に公開。9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月24日開幕の世界選手権（カザフスタン・アスタナ）の両大会の代表に選ばれている鏡優翔（サントリー）は、練習後にくちびるに裂傷を負い、右肩をアイシングしながら取材に応じ、「全然大丈夫です。日常茶飯事という感じ」と豪快に笑った。24年パリ五輪では日本勢