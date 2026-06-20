ウクライナを攻撃するロシア無人機の誘導に利用ロイター通信によると、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１９日、ウクライナを攻撃する無人機を誘導する信号中継局がロシアの同盟国ベラルーシに設置されているとして、１週間で撤去するよう要求した。ベラルーシが応じない場合は「我々がやる」と警告した。キーウでの記者会見で述べた。ゼレンスキー氏は、ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領が侵