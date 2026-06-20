ボートレース宮島のG3「マスターズリーグ第2戦」は予選4日間の攻防を終え、21日に準優勝戦が3カードで争われる。2日目まで歯がゆいレースが続いていた森永淳（45＝佐賀）の動きが一変している。3日目の連勝に続き、4日目8Rも4コースから鮮やかな捲り差しで突き抜け。予選5位で準優進出を決めた。「2日目は最悪だったので終わってから試していなかったパターンの調整をしたら、見事にハマってくれました。めちゃくちゃ乗りや