カンヌ映画祭（フランス）コンペティション部門に出品された、濱口竜介監督（47）の新作映画「急に具合が悪くなる」公開記念舞台あいさつが20日、東京・TOHOシネマズ日比谷で開かれた。濱口監督は、前日19日に初日を迎えた周囲からの反応を聞かれ「ありがたいもの（反応）をいただくことが多い。さすがに私に直接『何で、あんなものを作ったんだ』と送ってくることはない」と、ジョークを口にした。その上で「自分に結び付けた感想