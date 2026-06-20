バスケットボール男子日本代表は、7月開催の「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window3」に向け、6月18日から味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区）にて第2次強化合宿を実施。19日には同合宿がメディアに公開され、練習後に齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）が取材に応じた。 今回の合宿には、これまで日本代表の司令塔を長く担ってきた富