こんにちは、杉山すぴ豊です。ここ最近のマーベル、DCのアメコミヒーロー映画およびジャンル映画まわりのニュースや気になった噂をセレクト、解説付きでお届けします！ 参考：ハルクとのバトルシーンも！『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』新予告公開 今日は先日解禁され大きな話題となった『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の最新予告編解説で