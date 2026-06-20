名古屋グランパスは20日、ベルギー2部のベールスホットに期限付き移籍していたMF倍井謙の移籍期間が満了したと発表した。今後については触れていない。同選手は23年に名古屋に入団。25年より磐田に期限付き移籍し、今年も移籍期間を延長していたが、1月に移籍契約を解除。ベールスホットへの期限付き移籍に切り替えていた。ベルギーではリーグ戦10試合に出場して2得点。プレーオフにも4試合に出場していた。