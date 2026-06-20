元プロ野球選手の上原浩治（51）は6月17日に自身のInstagramを更新し、元中日監督の立浪和義（56）との2ショットを公開した。投稿では、自身の出番前にイベントへ出演していた立浪と顔を合わせたと説明し、「めっちゃオーラがあります！」と印象を報告。立浪がYouTube番組「上原浩治の雑談魂」に出演することも発表し、収録を前に「上原もめっちゃ緊張してます」と率直な心境を明かしている。 ひろゆき氏、阿部前監督辞