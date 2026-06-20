プロゴルファーの小祝さくら（28）のスタッフは6月14日、Instagramを更新。全米女子オープンに参戦するため渡米した際の、プライベートショットを詰め合わせたリール動画を公開した。 【画像】園田彩乃「手ブレ写真も好き」白ひもビキニショットに熱視線「言葉が見つかりません」「めちゃ綺麗」 「全米女子オープンの思い出」というコメントと共に投稿されたのは、ロサンゼルスやカルフォ