2026年6月20日、北海道石狩市にある産業廃棄物の堆積場とみられる場所で火事があり、現在も消防による消火活動が続いています。火事があったのは、石狩市厚田聚富の産業廃棄物の堆積場とみられる場所です。午後3時半前、通行人から「産業廃棄物処理施設と思われるところから火がでている」と消防に通報がありました。消防によりますと、午後4時前までに屋外の産業廃棄物が約50メートル×約100メートルの範囲で焼損して