６月２０日放送の満天☆青空レストランにて、黒岩土鶏の白レバーを使った「鶏レバー山椒煮」を作りました！！レシピは以下の通りです🐓✨ ★鶏レバー山椒煮（４人分） ＜材料＞・鶏レバー                  ２00g・料理酒              &#1