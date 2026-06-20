６月２０日放送の満天☆青空レストランにて、黒岩土鶏の手羽先を使った「しゅりけん」を作りました！！レシピは以下の通りです🐓✨ ★手裏剣（手羽先揚げ）（３本分） ＜材料＞・手羽先                     3本・料理酒            &