６月２０日放送の満天☆青空レストランにて、黒岩土鶏を使った「鉄板つくね」を作りました！！レシピは以下の通りです🍳✨ ★鉄板つくね（鉄板２〜３枚分） 黒岩土鶏ミンチ             ５００ｇ全卵                      