６月２０日放送の満天☆青空レストランにて、黒岩土鶏を使った「親子丼」を作りました！！レシピは以下の通りです🥚🐓✨ ★親子丼（４人分） ＜材料＞・黒岩土鶏モモ肉 ２４０ｇ（60g）ムネ肉 １４０ｇ（60g）・ごぼう