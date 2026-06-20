タレント・関根勤が２０日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。宮川大輔をゲストに招き「【大人気番組裏話】『すべらない話』の知られざる出演秘話や『イッテＱ』お祭り男企画誕生秘話などを赤裸々告白！」と題した動画を公開した。宮川はブレークのきっかけについて聞かれると、ダウンタウン・松本人志の名を即答。「松本さんが、１０年ぶりぐらいに（フジテレビ系『森田一義アワー笑っていい