ドジャースの大谷翔平投手が１９日（日本時間２０日）、第２子誕生を発表した。その後、ＳＮＳ上では祝福の投稿が相次いだ。ＭＬＢの日本公式アカウントもＸ（旧ツイッター）で「＃大谷翔平選手が第２子誕生を発表しました大谷選手、真美子さんおめでとうごさいます」とつづり、大谷がインスタグラムに投稿した赤ちゃんの小さな足の写真を引用した。大谷がアンバサダーを務める総合化粧品メーカー・コーセーのブランド「