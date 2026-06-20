秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「僕が見たかった青空」が２０日、山梨・河口湖ステラシアターで全国ツアーのファイナル公演を迎え、１２月１４日に東京・文京区のＫａｎａｄｅｖｉａＨａｌｌでワンマンライブを開催することを発表した。この日はグループ初となる野外ステージで全２６曲を披露。アンコールでは２０２６年を締めくくるステージとして東京ドーム近くにあるＫａｎａｄｅｖｉａＨａｌｌでのステー