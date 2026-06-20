秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「僕が見たかった青空」が２０日、山梨・河口湖ステラシアターで全国ツアーのファイナル公演を迎えた。結成３周年を記念して初めて野外ステージでワンマンライブを行い、全２６曲をパフォーマンス。グループの節目を飾った。青空は見えなかった。でも、成長は見せつけた。雨が降りしきる中でも、２０人は笑顔を絶やさず最新シングル「ＦＵＮＫＹＳＵＭＭＥＲ」などを披露。副リー