◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が８回２死までノーヒットノーランの快投を見せた。スポーツ報知評論家の高橋由伸氏はその投球内容に迫った。ウィットリーの球を見ていたら、まだ３勝目というのが信じられないよ。ボールの力、スピードは群を抜いてるし、高めの直球に低めのカーブがあるだけでも厄介。多少の荒れ球がさらに的を絞らせない理由だよね。この試合