◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト６―８広島＝７回表降雨コールドゲーム＝（２０日・神宮）広島の辻大雅投手が、プロ初勝利を挙げた。二松学舎大付から２２年育成ドラフト３位で入団した２１歳左腕は「プロ初勝利は正直うれしいです。高校時代から慣れ親しんできた神宮で初勝利を挙げられてよかったです」と喜んだ。打線が直前の攻撃で３点差を追いついた。「その流れを手放さないように、意識して投げました」。マウンドに上が