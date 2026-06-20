◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）巨人の大勢投手が８回途中からマウンドに上がって４球で打者１人を打ち取って、無失点に抑えた。大勢は「ノーヒットノーラン、見たかったですけど、相手もプロですし、簡単にはいかないので。チャックは足がつりながら投げていたので、なんとか勝ち星をつけたいなって思っていたのでランナーをかえさないようにという意識で（マウンドに）上がりました」と振り返った