俳優のマシュー・マコノヒー（56）とウディ・ハレルソン（64）が、新作コメディドラマ「Brothers」で共演する。 【写真】プライベートでも仲がいい2人 大ヒット作「TRUE DETECTIVE」でタッグを組んでいた2人は、プライベートでも仲が良く、実は兄弟なのではないかと長らく噂されていた。そこからインスパイアされたという新ドラマでは、フィクション化された自分たちを演じることになる。 映画「