【モンテレイ（メキシコ）＝星聡】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨んでいる日本代表は２０日午後１０時（日本時間２１日午後１時）から、１次リーグＦ組第２戦でチュニジア代表と対戦する。初戦でオランダと引き分けて勝ち点１の日本は、勝利すれば３大会連続の決勝トーナメント進出に向けて大きく前進する。日本代表は１９日、メキシコ・モンテレイ近郊で公式練習を行った。日本は出場した過去７大会で