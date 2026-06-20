「見た目がよく、背が高い、自信がある、頭がいい」と褒め続け【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１９日公開の米主要ニュースサイト・アクシオスのインタビューで、「世界で最も偉大な指導者２人は誰か」を聞かれ、中国の習近平（シージンピン）国家主席、インドのモディ首相の名前を挙げた。トランプ氏は「指導者という点では習主席だ」と回答。「彼はストロング・マン（強い男）だ。駆け引きなし。全てが仕事。