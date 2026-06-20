ワインをテーマに結成された男性5人組「SHiZUKU」が13日、デビュー曲となるデジタルシングル「秘密のヴィンテージ」をリリースし、東京・浅草九劇で初ライブを開催した。昨年12月から「人生の第二章を切り拓け！」というキャッチコピーで、25歳以上の男性を対象に開催されたオーディションで選ばれた5人が新たな一歩を踏み出した。ステージに初めて立ったメンバーたちは、ペンライトが光る満席の会場に感激の表情。自己紹介を