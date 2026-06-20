乃木坂46の公式ライバルアイドルグループ「僕が見たかった青空」が20日、山梨・河口湖ステラシアターで結成3周年記念「僕が観たかった『青空野外』ライブ2026」を開催した。澄み渡った青空を見たかったが、会場周辺は大粒の雨に見舞われた。ライブは開閉式の屋根を閉めて行われ、晴れていればステージ後方にそびえ立っていたはずの富士山も分厚い霧に覆われていた。今井優希（20）は「あいにくのお天気ですけど、ここに20人の太陽