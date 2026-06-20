「うちの近くに、謎の生き物『ケセランパサラン』が大量に飛んでるですけど」という情報が入ってきましたので、現場に行ってみますと……。いるわいるわ、フワフワと空中を浮遊する物体が大量に。追いかけて、両手の間に空間作るようにしながらそぉ〜っと手を合わせて……。捕まえました。直径約5センチメートルの円形でフワフワスグにもう一匹。さらにもう一匹と、入れ食い状態で捕獲ができました。「捕まえた人は幸せになる