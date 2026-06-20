山形市東沢地区の「ホタルの里」できょう、ホタルの生息環境を守るための清掃活動が行われました。 【写真を見る】山形市のゲンジボタル生息地で環境保護活動約60人が河川周辺の草刈りや清掃に汗 ゲンジボタルの生息地として知られる山形市東沢地区のホタルの里では、地元の「東沢ホタルの会」が40年余りにわたって生息環境の保護に取り組んでいます。 きょうはNTT東日本グループの社員なども加わり、地域と企業の関係