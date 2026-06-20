日本代表は６月21日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表と対戦する。この一戦を前に、DF長友佑都がチームメイトへ送った熱いメッセージが反響を呼んでいる。日本サッカー協会（JFA）は６月20日、公式YouTubeチャンネルで日本代表の舞台裏に密着した『Team Cam vol.05』を公開した。動画では、６月17日のトレーニング前に行なわれた選手ミーティングの様子も収録。そのなかで長友は選手た