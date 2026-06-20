山形市できょう、ゴミを拾ってその量を競う「スポGOMIイン七日町」が開かれました。 【写真を見る】ゴミ拾いはスポーツだ！山形市中心街でスポGOMI大会約18キロのゴミが集まる これはスポーツのようにゴミ拾いを楽しむことによって環境問題に関心を持ってもらおうと山形市の七日町で3年前から行われているものです。 競技には幼稚園児から60代まで49チーム160人が参加しました。 小学生は「去年も参加して