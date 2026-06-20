栃木シティは20日、FC町田ゼルビアからMFバスケス・バイロンが期限付き移籍加入することを発表した。移籍期間は2027年1月31日までとなり、同期間中に町田と対戦するすべての公式戦に出場できない。2000年5月16日生まれのバスケス・バイロンは現在26歳。青森山田高校からいわきFCに入団した後、ウニベルシダ・カトリカ（チリ）と東京ヴェルディを経て、2023年夏に町田へ加入。同シーズンのJ2優勝かつJ1昇格に貢献した。しかし20