ワールドカップにおける日本の初戦は相反する感情を残した。オランダとの引き分けによりグループ最強の相手から貴重な勝点１を獲得したが、日本の持つクオリティからすれば試合の大部分で見せた以上のものを十分に提供できるチームであるにもかかわらず、いくつかの限界も露呈した。モリヤス監督率いるチームは過剰な慎重さで試合を開始した。前半に見られたのは、自らの長所を押し出すことよりもミスをしないことを過度に心配