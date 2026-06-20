今シーズン8年ぶりにJ1の舞台で戦ったV・ファーレン長崎です。 Jリーグは夏に開幕するシーズン移行に伴い、今年2月から「明治安田百年構想リーグ」という一度きりの特別な短期決戦の大会が行われました。 【NIB news every. 2026年6月10日放送より】 J1百年構想リーグは「東地域・イースト」と「西地域・ウエスト」の10クラブずつに分かれて、地域ごとにリーグ