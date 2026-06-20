オランダ戦に続き、中村はゴールでチームに貢献できるか(C)Getty Images「私は日本のチームをよく知っている。強さも弱点も含めて」と不敵な笑みを浮かべたチュニジア指揮官のエルヴェ・ルナール監督。サブリ・ラムーシ前監督から新指揮官を引き継いで数日間のトレーニングを経て、20日の日本戦に向かってくる彼らは不気味な存在以外の何物でもない。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った