9人組アイドルグループ・PSYCHOデリックの冥土りむさんは6月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。15歳の時と現在のビフォーアフターを公開しました。【写真】冥土りむの証明写真比較ショット「むっちゃかわいいやん！！！」冥土さんは「5年越しにマイナンバー更新してきたらまじで誰、こんな真逆の髪型ある？病院毎回気まずかったからやっと写真変わってうれしい(当時15歳)」とつづり、1枚の写真を投稿。過去と現在のマイナンバーカ