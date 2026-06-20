JR東日本によりますと、きょう（20日）午後5時前、湘南新宿ラインは池袋駅と赤羽駅との間で、倒れてきた木が走行中の電車に接触した影響で、一部区間で一時運転を見合わせていましたが、午後7時05分に運転を再開させたということです。JR東日本によりますと、けが人はいないということです。