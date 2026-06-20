■全国高校総体近畿地区予選会（20日、滋賀県・平和堂 HATO スタジアム）【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕男子400mハードル決勝が行われ、アジア大会代表の後藤大樹（17、洛南高2年）が50秒12の大会新記録で2連覇を達成した。後藤は前日の19日に行われた予選を51秒48の全体トップのタイムで通過すると、準決勝では50秒14をマークし決勝進出。雨の中のレースとなった決勝だが、後