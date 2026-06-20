戦闘終結にむけ、覚書に署名したアメリカとイランですが、19日に予定していた協議が延期されました。協議の行方が心配されるなか、イスラエルと親イラン組織「ヒズボラ」が停戦に合意。今後のアメリカ・イランの交渉に影響はあるのでしょうか。【写真を見る】アメリカ・イラン「60日間の交渉」開始も…交渉に暗雲初回の協議は延期に…イスラエル・ヒズボラが“停戦合意”で今後の協議の行方は？【news23】（6月19日深夜放送の「n