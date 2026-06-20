◇パ・リーグ日本ハム7―10ソフトバンク（2026年6月20日エスコンF）日本ハム・新庄剛志監督（54）がソフトバンク戦の先発に孫易磊（スンイーレイ）と柴田獅子を抜てきした理由を明かした。今季2度目の先発だった孫は5回途中4失点で負け投手となったが、新庄監督は「自分が思ったところに今日は投げれてなかったのかなと。プレッシャーもあったじゃないですか。でも、ボール自体は球速も出てたし。いいボールもあったんで