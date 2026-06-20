大阪市役所大阪市教育委員会が業者に委託したハラスメントの教職員向け電話相談窓口業務を巡り、委託契約期間の終了後も相談電話が続いたとして、業者側が市教委に費用負担を求めていることが20日、市教委と業者への取材で分かった。業者は一般社団法人日本ハラスメント協会（大阪市）。協会によると、2023年度に受託し、今年3月末で契約を終えた。今年1月、4月以降の相談には別料金が発生すると市教委に伝え、窓口変更の周知