【漫画】本編を読む猫コミックエッセイ『ネコトラビット』で愛猫2匹との暮らしをコミカルに描く、コトラさん。同作には、世の猫飼いが共感できる日常がたくさん盛り込まれている。例えば、猫飼いあるあるな掃除中の話。大きな音が苦手な猫は掃除機を苦手に思うことが多いもの。コトラさん宅の愛猫にとっても、掃除機は天敵だ。コトラさんが掃除機をかけ始めると、猫たちは素早く散っていき、キャットタワーの頂上に避難。掃除